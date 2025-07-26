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6 дронов ВСУ сбиты над Северной Осетией и Московским регионом в субботу утром

Дежурными средствами ПВО утром 26 июля были ликвидированы 6 вражеских беспилотников, которые летели с целью атаковать в том числе Московский регион, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

По данным оборонного ведомства, вражеские беспилотники летели в Северную Осетию и в Московский регион. Противник для атаки использовал дроны самолетного типа.

Четыре беспилотника ВСУ направляли в Северную Осетию. Еще два — в Московский регион. Все вражеские объекты успешно перехвачены и ликвидированы.

ВСУ атаковали российские регионы в период с 8:00 до 9:40 по московскому времени.