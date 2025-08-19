500 маскировочных сетей сплели в Красногорском центре помощи участникам СВО

На базе центра помощи волонтеры движений «Красногорские сети Победы» и «Шьём для наших Красногорск» неустанно трудятся на благо тех, кто защищает Отчизну. На укрытие ушло свыше 9 тысяч квадратных метров укрытия. По площади это: больше футбольного поля. Как два Исаакиевских собора. Как Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Истре.

Кроме того, мастерицы шьют госпитальные подушки, масккостюмы, госпитальные бандажи, комплекты нательного белья, футболки и балаклавы.

«У нас просто невероятная команда! Низкий поклон каждой паре золотых рук и вашим отзывчивым сердцам, всегда готовым прийти на помощь», — говорит волонтер «Сети Победы Красногорск» Ирина Тазова.

Материал для сетей приобретается при поддержке депутата Госдумы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергея Колунова.

Принести гуманитарную помощь и помочь с плетением маскировочных сетей, а также с шитьем одежды для наших бойцов можно по адресу: г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 1А, атриум 3-го этажа, центр «Забота».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.