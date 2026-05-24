33 украинских беспилотника перехватили над Россией ночью

Спецоперация

Минувшей ночью над российскими регионами уничтожили 33 дрона ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

БПЛА сбили с 20 часов 23 мая до 7 часов 24 мая дежурными средствами ПВО.

Беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее мирный житель погиб из-за атаки ВСУ в Белгородской области.

