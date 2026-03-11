сегодня в 18:45

3 мирных жителя ранены после ударов ВСУ по Белгородской области

Украинские войска нанесли удары дронами по двум муниципалитетам Белгородской области, были ранены три мирных жителя. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Хутор Церковный в Белгородском округе был атакован FPV-дроном ВСУ. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и большое количество осколочных ранений тела.

В селе Головчино в Грайворонском округе FPV-дрон ВСУ ударил по «ГАЗели». Мужчина был ранен в спину и ноги.

В селе Глотово FPV-дрон противника атаковал машину. Мужчина был ранен в глаз.

