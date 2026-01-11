сегодня в 15:45

260 боевиков ВСУ ликвидированы в 30 неудачных контрнаступлениях на Купянск

Украинские боевики попытались совершить 30 контратак под Купянском в Харьковской области. Все они завершились неудачно, сообщает SHOT .

ВСУ потеряли в боях за город 260 человек. Недавно противник хотел организовать ротацию из блиндажей в лесу рядом с Глушковкой.

Однако российские операторы беспилотников увидели там машины повышенной проходимости производства США HMMWV. Затем атаковали противника. Были ликвидированы боевики ВСУ и техника.

На опубликованной записи HMMWV стоит в лесу. К нему подлетает российский беспилотник и взрывается.

