260 боевиков ВСУ ликвидированы в 30 неудачных контрнаступлениях на Купянск
Фото - © Медиасток.рф
Украинские боевики попытались совершить 30 контратак под Купянском в Харьковской области. Все они завершились неудачно, сообщает SHOT.
ВСУ потеряли в боях за город 260 человек. Недавно противник хотел организовать ротацию из блиндажей в лесу рядом с Глушковкой.
Однако российские операторы беспилотников увидели там машины повышенной проходимости производства США HMMWV. Затем атаковали противника. Были ликвидированы боевики ВСУ и техника.
На опубликованной записи HMMWV стоит в лесу. К нему подлетает российский беспилотник и взрывается.
