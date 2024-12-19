сегодня в 09:15

2,5 т гумпомощи отправила «Единая Россия» из Балашихи на освобожденные территории

В преддверии Нового года в отправке важного груза приняли участие жители городского округа, молодогвардейцы, депутаты Совета депутатов, глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров. Гумпомощь отправят участникам СВО и детским домам Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Жителям будет приятно получить эту помощь и ощутить поддержку Балашихи. Сегодняшний груз был собран инициативе неравнодушных жителей нашего города. Отправляем 2,5 тонны», — сказал депутат Совета депутатов Балашихи Андрей Холод.

Помочь нашим бойцам и жителям освобожденных территорий может каждый. В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи:

в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1;

в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.