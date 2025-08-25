21 украинский беспилотник уничтожили над Россией за ночь

Они перехвачены дежурными средствами ПВО с 23:00 24 августа до 07:00 25 августа.

Семь БПЛА ликвидировали над Смоленской областью, шесть — над Брянской областью, по три — над Орловской областью и Московским регионом, в том числе и летевших на столицу, по одному — над Калужской и Тверской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ПВО сбили два беспилотника, летевших на мегаполис. Информации о пострадавших и разрушениях нет.