2 мотоцикла, «буханку» и устройства связи отправили бойцам СВО из Орехово-Зуева

Очередную партию гуманитарного груза для участников спецоперации отправили из Орехово-Зуевского округа. В его состав вошли два мотоцикла, инженерные средства, радиостанции, устройства для подавления связи, а также различные необходимые материалы, такие как антитепловизионные плащи и автозапчасти. Все это было собрано в ответ на запросы военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Груз отправится по маршруту через Курскую и Белгородскую области, а затем продолжит свой путь через ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонскую область», — сообщили в Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа.

Кроме того, в одно из подразделений на Краснолиманском направлении был передан УАЗ «буханка», который станет важным подспорьем для ребят.

Гуманитарная помощь была сформирована благодаря активным жителям Орехово-Зуевского городского округа, а также предпринимателям и при поддержке местной администрации.

«Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто не остается равнодушным и помогает нашим защитникам, выделяя средства и ресурсы для их поддержки», — добавили в ассоциации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.