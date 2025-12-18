17-летний сын бойца СВО получил награду за отца на премии «Мы рядом. Доброе дело»

Ежегодная губернаторская премия «Мы рядом. Доброе дело» состоялась в Московской области. Мероприятие торжественно открыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, после чего началась церемония награждения. Так, одну из наград за отца получил его 17-летний сын Тихон.

Для вручения премии «Герои на службе» на сцену поднялась семья участника спецоперации из Одинцово. Пока Дмитрий Порфирьев выполняет свой долг в зоне СВО, дома его поддерживают супруга Анастасия и трое сыновей. С целью оказания поддержки отцу и всем военнослужащим, находящимся на передовой, 17-летний Тихон создал передвижную экспозицию под названием «СВОи Герои». В числе экспонатов — экипировка российских солдат, вражеские трофеи, образцы бронезащиты, беспилотные аппараты и многое другое. Кроме того, юноша активно участвует в поисковых мероприятиях. А вместе с матерью братья оказывают гуманитарную помощь и занимаются плетением маскировочных сетей.

«Цель моего проекта — увековечивание памяти участников СВО. Я безмерно благодарен всем вам, волонтерам, за то, что вы делаете. Ваша работа неоценима. И хочу вас заверить, что поисковики Московской области, нашей страны продолжат увековечивать память всех наших защитников», — сказал Тихон.

«Герои в тылу»

Номинация «Герои в тылу» отмечает заслуги военнослужащих, прошедших фронт и продолжающих служить стране в новом качестве: они занимаются доставкой гуманитарной помощи, участвуют в патриотическом воспитании подрастающего поколения, помогают ветеранам специальной военной операции адаптироваться к мирной жизни и осуществляют другие важные задачи. В свою очередь, номинация «Доброе дело» призвана отметить проекты, имеющие социальное значение, включая добровольческие, инклюзивные и образовательные инициативы, реализуемые активными жителями Московской области.

В числе награжденных — ветеран боевых действий Константин Харламов из Люберец. Тяжелое ранение, полученное им в ходе выполнения боевой задачи, привело к инвалидности. Восстановление Константин проходил в центре «Ясенки» в Подольске, где и решил освоить профессию социального работника.

С 2024 года он трудится в центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде. Помимо этого, ветеран организовал экспериментальное производство медицинских товаров и жгутов для участников СВО, а в скором времени планирует открыть еще одно предприятие, где смогут работать ветераны спецоперации, использующие инвалидные коляски.

Самый юный Герой России

Одним из самых молодых лауреатов стал 23-летний Андрей Родионов с позывным «Родной» из Серпухова, удостоенный высокого звания Героя России. Он добровольно вступил в ряды участников СВО. Весной 2025 года Андрей принял участие в знаменитой операции под кодовым названием «Труба», проходившей в Курской области. В ходе этой операции около 800 российских военнослужащих незаметно проникли по заброшенному газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород и атаковали вражеские позиции с тыльной стороны.

«Хочу выразить слова благодарности Андрею Юрьевичу, всем тем, кто нам помогает, находится в тылу. Это большая работа, которую вы делаете для всех нас. Низкий вам поклон, спасибо за помощь и за то, что замечаете ребят, которые там как следует воюют!», — сказал Андрей Родионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что все граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны. В последнее время номинанты премии все чаще связаны с тем, что нужно бойцам на передовой, их семьям, тем людям, которые находятся в зоне боевых действий.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья, <…> и те, кто находятся на передовой, в тылу, это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.