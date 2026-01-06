151 новый член присоединился к Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе с начала 2025 года

Балашихинское отделение Ассоциации ветеранов СВО начало свою работу в марте 2025 года. Организация занимается поддержкой ветеранов СВО и их семей. В рамках этой поддержки оказывается психологическая, юридическая и медицинская помощь, содействие в трудоустройстве и адаптации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

За период с начала 2025 года 151 человек стал новым членом Ассоциации ветеранов СВО в Балашихе.

Также в рамках помощи членам семей защитников Родины Ассоциация помогает в организации отдыха детей, их переводе на бюджетные места в образовательных учреждениях и других направлениях.

Руководителем Ассоциации является Герой России Иван Клещерев.

Члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области в Балашихе активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и проводят тематические уроки мужества в образовательных учреждениях округа.

Стать членом Ассоциации может каждый, кто принимал участие в специальной военной операции. Для этого необходимо написать заявление по адресу: г. о. Балашиха, Московский проспект, 13 (Понедельник — пятница с 9:00 до 18:00).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.