13 украинских беспилотников ликвидировали в России ночью
Прошедшей ночью над пятью регионами РФ были сбиты 13 дронов украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны.
Аппараты перехватили с помощью систем ПВО.
По четыре беспилотника ликвидировали над Брянской и Курской областями, три — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской и Калужской областями.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что система ПВО сбила над регионом дрон ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на территории нет.