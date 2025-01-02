13 украинских беспилотников ликвидировали в России ночью

Аппараты перехватили с помощью систем ПВО.

По четыре беспилотника ликвидировали над Брянской и Курской областями, три — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской и Калужской областями.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что система ПВО сбила над регионом дрон ВСУ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на территории нет.