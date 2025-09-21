сегодня в 14:19

12 человек пострадали в Васильевке Запорожской области

12 мирных жителей Васильевки Запорожской области пострадали во время атаки ВСУ. Среди них один ребенок 2024 года рождения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Ребенок находится в стабильном состоянии. Угрозы его жизни нет. Пострадавшим оказывают медпомощь.

Украинские боевики обстреляли частный сектор в Васильевке. Один человек погиб, еще три пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

Ударам подвергается весь Васильевский муниципальный округ. ВСУ устроили обстрел многоквартирного дома по улице Театральной.

Там пострадали 10 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии.

