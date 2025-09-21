12 человек пострадали в Васильевке Запорожской области
Фото - © Медиасток.рф
12 мирных жителей Васильевки Запорожской области пострадали во время атаки ВСУ. Среди них один ребенок 2024 года рождения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ребенок находится в стабильном состоянии. Угрозы его жизни нет. Пострадавшим оказывают медпомощь.
Украинские боевики обстреляли частный сектор в Васильевке. Один человек погиб, еще три пострадали и находятся в тяжелом состоянии.
Ударам подвергается весь Васильевский муниципальный округ. ВСУ устроили обстрел многоквартирного дома по улице Театральной.
Там пострадали 10 человек. Трое находятся в тяжелом состоянии.
