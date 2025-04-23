11 украинских беспилотников ликвидировали в России за ночь
Над семью российскими регионами сбили 11 дронов противника самолетного типа в течение прошедшей ночи, сообщает пресс-служба Минобороны.
Аппараты перехватили дежурными средствами ПВО.
Три БПЛА уничтожили над Тульской областью, по два — над Белгородской и Курской областями, по одному — над Брянской, Калужской и Орловской областями, а также над Крымом.
Ранее ВСУ ударили дроном-камикадзе по гражданской машине под Херсоном. В авто находились водитель и пассажир. У них диагностировали сильные ранения.