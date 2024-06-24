Звезду «Пиратов Карибского моря» разорвала акула на Гавайях
Фото - © Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: На странных берегах»,
Голливудский актер Тамайо Перри, известный по фильму «Пираты Карибского моря», погиб во время серфинга на Гавайях после того, как на него напала акула. Об этом сообщает Sky News.
23 июня Перри заплыл слишком далеко и не заметил хищника, который к нему подплыл. Службы спасения были вызваны на пляж Малаекахана на северном берегу острова Оаху около 13:00 по местному времени.
Актер, который и сам был спасателем, был доставлен на берег на гидроцикле, однако парамедики уже ничем не могли ему помочь. У мужчины отсутствовали рука и нога. По всей видимости, их откусила акула.
Перри снимался в картине «Пираты Карибского моря: На странных берегах», сериалах Lost, Hawaii Five-0 и Blue Crush.