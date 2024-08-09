Звезду National Geographic посадили на 10 лет за изнасилования и убийства собак

Телеведущий Адам Бриттон приговорен к 10 годам тюрьмы за зоофилию и убийства

Зоолог и телеведущий каналов BBC и National Geographic Адам Бриттон приговорен судом в Великобритании к 10 годам тюрьмы за зоофилию и убийства собак. По версии суда, телевизионщик изнасиловал 42 собаки, 39 из которых убил, сообщает NEWS.ru со ссылкой на BBC.

Бриттон признал вину по 56 пунктам обвинения в изнасиловании животных. В суде заявили, что все изнасилования и убийства зоолог снимал на видео, после чего публиковал в интернете.

Животных ему отдавали другие люди, которым Бриттон обещал опекать питомцев. Когда бывшие хозяева спрашивали, как чувствуют себя их питомцы, зоолог отправлял им старые фото.

На процессе судья заявил, что действия Адама Бриттона «выходят за рамки обычного человеческого понимания». Детали его преступлений были настолько шокирующими, что на процессах людей иногда просили на время покидать зал заседаний.