Неизвестные ограбили дом российского актера театра и кино Вячеслава Воскресенского в Свердловской области. Одного из преступников удалось задержать, сообщает «112» .

Инцидент произошел несколько дней назад в Красноуральске. Неизвестные ворвались в дом к звезде фильма «Финист — Ясный сокол» и вынесли ценное имущество.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Правоохранительные органы задержали одного из грабителей. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста до 13 декабря. Расследование уголовного дела продолжается.

