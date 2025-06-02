Звезда «Железной хватки» и «Судной ночи» погиб в перестрелке с соседом

По данным издания TMZ, 59-летний актер Джонатан Джосс погиб во время спора с соседом. Конфликт, вспыхнувший на юге города, перерос в перестрелку — оппонент достал пистолет и несколько раз выстрелил в актера.

Нападавший попытался скрыться на автомобиле, но был задержан полицией в квартале от места происшествия. Прибывшие медики констатировали смерть артиста на месте. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства трагедии.

Джонатан Джосс, уроженец Техаса, начал карьеру в 1990-х и снялся более чем в 50 фильмах и сериалах, включая «Железную хватку» братьев Коэн, «Судную ночь навсегда», «Крутого Уокера» и «Зачарованных», где он сыграл одного из демонов. Его последней работой стал сериал «Король Талсы».

Актеру было 59 лет.