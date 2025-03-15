Звезда американского шоу Глэнвилл заявила о плавящемся из-за болезни лице

Бывшая звезда популярного американского шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Брэнди Глэнвилл обратилась к подписчикам с тревожным заявлением о своем здоровье. По ее словам, из-за болезни у девушки начало плавиться лицо, сообщает «Лента.ру» .

Бывшая участница реалити-шоу жалуется на болезненные образования в области шеи и челюсти, воспаление лимфатических узлов и просит помощи. Среди прочих симптомов таинственного недуга — постоянный озноб и дискомфортный привкус во рту.

«Мое лицо в худшем состоянии. Оно буквально расплавилось», — заявила Глэнвилл.

Экс-звезда реалити-шоу поделилась информацией о загадочной болезни, впервые упомянув о симптомах еще в декабре 2024 года. Несмотря на многочисленные анализы, специалисты не смогли прийти к единому мнению о причинах заболевания. Часть медиков предполагает, что виновником является некий паразит, в то время как другие связывают симптомы со стрессом.

Звезда реалити-шоу также сообщила поклонникам, что временное облегчение ей принесли противогрибковые препараты и антибиотики, назначенные в больнице, однако продолжить курс лечения не удалось.