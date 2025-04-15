Звали на помощь, но тщетно: подробности убийства отца 15-летней дочерью в Москве

Убившая отца в Москве 15-летняя школьница и ее сестра звали соседей на помощь

Появились подробности шокирующего убийства мужчины его 15-летней дочерью в Южном Бутове. Оказалось, что две сестры кричали и звали соседей на помощь, пока продолжалась драка, сообщает SHOT .

Сестры пытались позвать на помощь соседей, когда в квартире началась драка с отцом, но никто так и не откликнулся. В итоге 15-летняя девочка нанесла мужчине удары ножом в шею, пытаясь защитить сестру.

«Там девушка кричала: „Помогите!“, потом началась возня, что-то там гремело. Потом мужчина сказал: „Я тебя сейчас убью!“, а девушка опять сказала: „Помогите!“. Два раза кричала», — рассказала соседка семьи.

Жительница Бартеневской улицы призналась, что крики из квартиры доносились с самого утра. Это сильно пугало ее детей. По словам соседей, погибший мужчина не только выпивал алкоголь, но и принимал наркотики.

Девочки характеризовались положительно. Старшая училась в медицинском колледже, младшая — в школе. На поведение детей никто никогда не жаловался. Их мать работает в больнице. В момент убийства она была на смене.

По предварительным данным, отец намеревался взять кредит на старшую дочь, но 20-летняя девушка отказывала, зная о проблемах мужчины с долгами. В итоге он набросился на девушку, завязалась драка, в ходе которой младшая сестра схватилась за нож.

SHOT опубликовал фото с места убийства мужчины. На опубликованном кадре видно, как тело убитого отца лежит на полу в луже крови посреди кухни. Рядом с ним лежат опрокинутые стулья. На столе также наблюдается беспорядок.