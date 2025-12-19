Знаменитый российский маньяк-людоед умер на пороге врачебного кабинета

В Перми умер один из самых известных преступников региона — 65-летний маньяк-людоед Михаил Малык, отсидевший срок за каннибализм и убийства. Он скончался, когда пришел в городскую больницу № 21, сообщает SHOT .

Малышев явился в медицинское учреждение, но дойти до кабинета врача не успел: прямо в коридоре, неподалеку от регистратуры, мужчине стало плохо. Он схватился за область сердца и рухнул на пол. Несмотря на то, что на помощь мгновенно бросились медсестры и сотрудники больницы, спасти людоеда не удалось.

Малышев вышел на свободу в 2022 году после 23 лет заключения. Его история шокировала страну в конце 90-х — начале 2000-х годов: следствие доказало, что он не только убивал людей, но и употреблял их мясо в пищу.

В последние годы жизни людоед работал в одном из пермских приютов для бездомных животных.

