сегодня в 18:21

Злоумышленники расстреляли собаку рядом с Ломоносовым под Петербургом

Неизвестные расстреляли собаку у территории Мартышкино в Ломоносове под Санкт-Петербургом. Скулящего от боли питомца обнаружил мужчина, сообщает « Mash на Мойке ».

Приблизившись к хвосту, очевидец заметил, что собака сильно ранена. После этого мужчина позвонил в фонд помощи животным.

На место происшествия приехали волонтеры. Они отвезли питомца в ветеринарную клинику.

Врачи сделали собаке рентген. Они обнаружили большое количество пуль. Одни из них попали в тело недавно, а другие какое-то время назад.

Найти тех, кто стрелял в собаку, не удалось. Неизвестно, были ли у животного хозяева.

Собака находится в состоянии средней тяжести. Ей примерно 10 лет.

На опубликованной записи обессиленный питомец лежит на земле. Он рычит от боли. На лапе видны травмы. Собака не могла самостоятельно встать.

