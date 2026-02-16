«Зюзинскую маньячку» вернули в Москву и разрешили свидания с родителями

В сентябре 2024 года Петрова напала на заведующую московской лечебницей, после чего была этапирована в Казань. 395 дней она провела в статусе «социально опасна» в учреждении, известном жесткими условиями содержания, — смирительные рубашки, фиксация к кровати, палаты-изоляторы.

Позже врачам удалось стабилизировать ее состояние. При этом экспертизу на вменяемость, что является путем к свободе, ей не проводили, так как высок риск рецидива.

Сейчас 47-летнюю Петрову поместили в московскую психиатрическую больницу № 5 и допустили к ней пожилых родителей. Мать Галина Петрова, рассказала, что видела дочь месяц назад, но изменений пока не отметила.

Петрову задержали в 2002 году — майор милиции заметил ее на улице с окровавленным ножом. Она была признана невменяемой и отправлена на принудительное лечение бессрочно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.