Зюзинская маньячка хотела сбежать из психушки, чтобы убить поймавшего ее майора

Зюзинская маньячка Мария Петрова 20 лет провела на лечении в психиатрической клинике, и у нее появился шанс выйти на свободу. Однако неожиданно женщина сорвалась и попыталась сбежать, чтобы убить поймавшего ее милиционера, сообщает SHOT .

Петрова, будучи 24-летней учительницей физкультуры, орудовала в начале 2000-х в столичном районе Зюзино, когда выходила на вечернюю пробежку. Она нападала на мужчин с ножом, постепенно входя во вкус — интервалы между преступлениями все уменьшались. Множество мужчин были ранены, двое погибли.

Поймать маньячку долго не могли из-за неудачного фоторобота: человек, который был на нем изображен, больше походил на трансвестита, а Петрова носила яркие платья и макияж. Задержать ее в апреле 2002 года помогли психогеографический анализ и профайлинг.

По словам Петровой, она открыла охоту на мужчин после того, как стала жертвой сексуального насилия. С тех пор ее выводило из себя внимание противоположного пола. Однако личности своих насильников женщина выдумывала разные.

В результате маньячка была отправлена на бессрочное принудительное лечение. В последнее время она лечилась в Московской психбольнице №5: сначала в «одиночке», а с 2018 года — на общем режиме «с учетом улучшений и отсутствия агрессии». В лечебном учреждении Петрова проводила спартакиаду среди пациентов, виделась с майором, который ее поймал, готовила, читала.

Однако в минувшем сентябре у 46-летней Марии проявилась ее вторая личность: женщина билась в истерике, стала агрессивной и попыталась убежать из клиники, чтобы найти того самого оперативника и свести с ним счеты.

После этого ни о каком выходе на свободу речи быть не могло, поэтому маньячку этапировали в Казань в самую строгую психиатрическую больницу с пометкой «социально опасна». За этим сразу последовало увольнение завотделением столичной психбольницы №5. Сама врач отказалась комментировать произошедшее.