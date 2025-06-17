Жуткое фото: китайский телефон загорелся и сломался у пассажира самолета

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Телефон Redmi вспыхнул в руках у мужчины в самолете Иркутск – Москва

Телефон от китайского бренда Redmi 14 Pro вспыхнул в руках у мужчины, летевшего в самолете Иркутск – Москва авиакомпанией «Уральские авиалинии». Он должен был приземлиться в Домодедове, сообщает SHOT .

Возгорание произошло после обеда. Тушить огонь ему помогали пассажиры и бортпроводники.

После инцидента полет продолжился. Суммарно в воздушном судне были 165 человек, 159 из них — пассажиры.

На опубликованном фото видно, что телефон переломился посередине. Корпус частично расплавился.