Жуткое фото: китайский телефон загорелся и сломался у пассажира самолета
Телефон Redmi вспыхнул в руках у мужчины в самолете Иркутск – Москва
Фото - © Telegram-канал SHOT
Телефон от китайского бренда Redmi 14 Pro вспыхнул в руках у мужчины, летевшего в самолете Иркутск – Москва авиакомпанией «Уральские авиалинии». Он должен был приземлиться в Домодедове, сообщает SHOT.
Возгорание произошло после обеда. Тушить огонь ему помогали пассажиры и бортпроводники.
После инцидента полет продолжился. Суммарно в воздушном судне были 165 человек, 159 из них — пассажиры.
На опубликованном фото видно, что телефон переломился посередине. Корпус частично расплавился.