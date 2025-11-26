Жуткое ДТП в Подмосковье: мусоровоз насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу
В Мытищах мусоровоз насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
В Мытищах произошла смертельная авария с участием мусоровоза. По предварительным данным, МАЗ сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.
ДТП случилось на улице Угольная. Мусоровозом управлял 35-летний водитель.
В результате аварии пострадавшая пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в автомобиле скорой помощи.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прочие обстоятельства случившегося уточняются.
