Жуткое ДТП в Подмосковье: мусоровоз насмерть сбил пенсионерку-нарушительницу

сегодня в 16:47

В Мытищах произошла смертельная авария с участием мусоровоза. По предварительным данным, МАЗ сбил 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны действия пешеходного перехода, сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

ДТП случилось на улице Угольная. Мусоровозом управлял 35-летний водитель.

В результате аварии пострадавшая пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в автомобиле скорой помощи.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прочие обстоятельства случившегося уточняются.

