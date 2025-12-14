Жуткое ДТП с 9 авто произошло в Саратовской области из-за сильной метели
Фото - © Официальный канал ГУ МВД России по Саратовской области
В Балаковском районе Саратовской области рядом с селом Маянга 13 декабря в 17:00 произошло массовое ДТП — из-за метели врезались девять машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Столкнулись автомобили Shacman, Lada Vesta, Volvo, «ГАЗель», Lada Largus, Lada Granta. Mitsubishi Pajero, Lada Kalina и Hyundai Solaris.
Травмы получили пассажиры Lada Vesta. Врачи увезли в больницу 14-летнего подростка, 15-летнюю девушку и мужчину 2001 года рождения.
На опубликованных фото у Hyundai повреждена задняя часть. У Lada Largus побит капот и багажник.
У Lada Vesta уничтожена крыша. Также смята задняя половина машины.
