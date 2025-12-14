Жуткое ДТП с 9 авто произошло в Саратовской области из-за сильной метели

Фото - © Официальный канал ГУ МВД России по Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области рядом с селом Маянга 13 декабря в 17:00 произошло массовое ДТП — из-за метели врезались девять машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Столкнулись автомобили Shacman, Lada Vesta, Volvo, «ГАЗель», Lada Largus, Lada Granta. Mitsubishi Pajero, Lada Kalina и Hyundai Solaris.

Травмы получили пассажиры Lada Vesta. Врачи увезли в больницу 14-летнего подростка, 15-летнюю девушку и мужчину 2001 года рождения.

На опубликованных фото у Hyundai повреждена задняя часть. У Lada Largus побит капот и багажник.

У Lada Vesta уничтожена крыша. Также смята задняя половина машины.  

