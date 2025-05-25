Жуткие волдыри: летающие ядовитые жуки атакуют россиян во Вьетнаме и Индонезии

Туристы из России пожаловались на ядовитых жуков во Вьетнаме и Индонезии

В отелях во Вьетнаме и Индонезии туристы из РФ находят летающих ядовитых жуков — томкатов, которые могут добраться до верхних этажей высоток, сообщает SHOT .

В Азии сейчас сезон этих красно-черных насекомых. Они не кусаются, но, если жука раздавить, то выделяется яд педерин, который по токсичности превосходит яд кобры. Из-за этого на коже появляются жуткие волдыри и ожоги, а еще после них часто остаются шрамы.

Одна из российских туристок рассказала, что томкат заполз ей на лицо, во время сна. Это произошло на кровати отеля на 29-м этаже в Нячанге. Женщина просто смахнула насекомое и поймала его на подушке. Утром россиянка проснулась с ожогами на лице.

Кроме того, после контакта с ядом томката у человека могут наблюдаться лихорадка, боль в суставах и рвота.

Отдыхающим в Азии сейчас рекомендуют быть аккуратнее с томкатами. Насекомых не нужно давить. Их следуета постараться осторожно смахнуть, азатем обработать мылом поверхности, с которыми они соприкасались.