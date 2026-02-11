Жуткие кадры: дворник сорвался с крыши повис на проводах в Петербурге
Несчастный случай произошел с дворником на улице Правды в Санкт-Петербурге — мужчина сорвался с крыши повис на проводах дома, сообщает «Mash на Мойке».
Прохожие публикуют жуткие кадры с места происшествия. На фото запечатлен мужчина, который повис на проводах в нескольких метрах над землей.
По словам очевидцев, дворник работал без страховки.
На месте уже работают экстренные службы.
