Жуткие кадры: дворник сорвался с крыши повис на проводах в Петербурге

сегодня в 13:39

Дворник повис на проводах в Петербурге, сорвавшись с крыши

Несчастный случай произошел с дворником на улице Правды в Санкт-Петербурге — мужчина сорвался с крыши повис на проводах дома, сообщает «Mash на Мойке».