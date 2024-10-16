Жуткая смерть: в Нигерии 140 человек убило взрывом бензовоза

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Минимум 140 человек погибли в Нигерии из-за взрыва бензовоза

В Нигерии произошел взрыв бензовоза, в результате которого погибли по меньшей мере 140 человек. В соцсетях также появились кадры с места ЧП: на них видно, как по большой площади распространяется огонь, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник агентства AFP в экстренных службах.

Бензовоз взорвался 15 октября в нигерийском штате Джигава.

Телеканал CNN заявлял, что водитель фуры не совладал с управлением и попал в аварию. После ДТП бензовоз перевернулся, а топливо вытекло в дренажную канаву.

К канаве бросились люди, которые пытались собрать разлившееся топливо. В этот момент произошел взрыв, убивший почти полторы сотни человек.

Число жертв в результате взрыва бензовоза может увеличиться. Информации о количестве пострадавших не приводится.