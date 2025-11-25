Жуткая расправа: зек плеснул кислотой в лицо начальнику российской колонии

сегодня в 17:48

Заключенный совершил нападение на начальника исправительной колонии в Калужской области. По данным «112» , пострадавшему плеснули в лицо кислотой.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия.

Начальник колонии доставлен в медицинское учреждение. Он получил ожоги лица, глаз и рук.

Следственный комитет начал проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Информации о том, как у заключенного появилась кислота, пока не сообщается.

Прочие подробности происшествия выясняются.

