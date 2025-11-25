Жуткая расправа: зек плеснул кислотой в лицо начальнику российской колонии
«112»: заключенный плеснул кислотой в лицо начальнику калужской колонии
Фото - © Unsplash.com
Заключенный совершил нападение на начальника исправительной колонии в Калужской области. По данным «112», пострадавшему плеснули в лицо кислотой.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия.
Начальник колонии доставлен в медицинское учреждение. Он получил ожоги лица, глаз и рук.
Следственный комитет начал проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Информации о том, как у заключенного появилась кислота, пока не сообщается.
Прочие подробности происшествия выясняются.
