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Кровь водителя обнаружили в салоне техники НАТО на выставке в Кемерове

Посетитель выставки НАТОвской техники в Кемерове обратил внимание на жуткую деталь: внутри салона одного из экспонатов находились останки убитого водителя, сообщает «Сiбдепо» .

Экспозиция работает с прошлой недели на Московской площади, один из читателей прислал фотографии в редакцию издания.

«Внутри салона — все, что осталось от водителя после попадания снаряда. На сиденье, стекле и салоне — кровь, биологические жидкости, боец явно не выжил», — заявил мужчина.

Ранее он несколько лет проработал военным водителем.

Из Тюмени в Кемерово на прошлой неделе приехала единственная в России передвижная экспозиция трофейной техники НАТО, которая была захвачена и уничтожена бойцами группировки войск «Центр» в разгар боевых действий на донецком и авдеевском направлениях СВО.

За несколько дней выставка снискала огромную популярность, ее посетили уже несколько тысяч жителей Кемерова.