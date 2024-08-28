Жуткая деталь: в салоне техники НАТО в Кемерове нашли останки убитого водителя
Посетитель выставки НАТОвской техники в Кемерове обратил внимание на жуткую деталь: внутри салона одного из экспонатов находились останки убитого водителя, сообщает «Сiбдепо».
Экспозиция работает с прошлой недели на Московской площади, один из читателей прислал фотографии в редакцию издания.
«Внутри салона — все, что осталось от водителя после попадания снаряда. На сиденье, стекле и салоне — кровь, биологические жидкости, боец явно не выжил», — заявил мужчина.
Ранее он несколько лет проработал военным водителем.
Из Тюмени в Кемерово на прошлой неделе приехала единственная в России передвижная экспозиция трофейной техники НАТО, которая была захвачена и уничтожена бойцами группировки войск «Центр» в разгар боевых действий на донецком и авдеевском направлениях СВО.
За несколько дней выставка снискала огромную популярность, ее посетили уже несколько тысяч жителей Кемерова.