Жуть из Подмосковья: психбольной «сторожил» труп матери, пока не убил себя

В Егорьевске нашли трупы пенсионерки и ее психбольного сына

В подмосковном Егорьевске 16 сентября нашли трупы пожилой женщины и ее сына. Предварительно, изначально скончалась мать, после чего мужчина попытался скрыть смерть родительницы, но позже покончил с собой, сообщает MK.Ru .

В квартиру умерших нагрянули полицейские, когда соседка пожаловалась на трупный запах. После вскрытия дверей правоохранители нашли труп 67-летней хозяйки и ее 38-летнего сына, который, предположительно, совершил суицид.

По мнению экспертов, сын умер позже матери и какое-то время жил с ее трупом. Также комната, где лежала покойница, была «замурована» — оклеена пакетами и обработана монтажной пеной, чтобы трупный запах дольше оставался незаметным для соседей.

В последний раз знакомые видели 67-летнюю хозяйку квартиры, когда она говорила о желании разменять жилье. Силовикам также удалось узнать, что мужчина, живший с мертвой матерью, был психически больным.

Расследование продолжается.