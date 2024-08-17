Журналист Евгений Ксензенко умер за 12 дней до 45-летия

Жена журналиста Евгения Ксензенко сообщила, что ее супруг скончался от последствий тяжелой болезни, с которой боролся последние годы, пишет РЕН ТВ .

Ксензенко было всего 44 года, до 45-летнего юбилея он не дожил 12 дней. Супруга журналиста поблагодарила его коллег за поддержку и за то, что не забывали про ее мужа.

Ксензенко начал работать по профессии еще до окончания журфака МГУ в 1999 году. С 2001 года он был парламентским корреспондентом НТВ, а также снимал фильмы для цикла «Профессия — репортер».

Позднее Евгений переехал жить в Лондон. Уже оттуда он выходил в эфир РЕН ТВ с десятками репортажей.