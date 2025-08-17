«Жми, екарный бабай»: в Турции грузовик в огне проехал 8 км с отказавшими тормозами

сегодня в 14:56

Водитель в Турции проехал около 8 км на горящем грузовике без тормозов

Водитель проехал 8 км по трассе Самсун — Анкара в Турции за рулем грузовика, объятого пламенем. У большегруза отказали тормоза, сообщает SHOT .

Грузовик вспыхнул после того, как совершил столкновение с другим автомобилем. В результате в прицепе загорелись химикаты и краска.

Пылающая фура проехала 8 км по дороге, после чего влетела в отбойник и остановилась. Содержимое прицепа разлилось по проезжей части, на него перекинулся огонь. Пожар оперативно потушили.

За рулем находился гражданин Азербайджана Джамаладдин М., он смог самостоятельно покинуть кабину и выжил.