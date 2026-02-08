Жизнь пенсионерки превратили в «ад» в Краснодарском крае

сегодня в 12:32

У пенсионерки незаконно отобрали дом и похитили деньги в Краснодарском крае

У одинокой пенсионерки отобрали дом и похитили деньги в Краснодарском крае. Об этом в обращении к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину рассказали жители региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Запись опубликовали в соцсетях. В обращении граждане рассказали, что злоумышленники обманом отобрали дом у пенсионерки.

Жители Краснодарского края пожаловались, что обращались в полицию. Однако результата это не принесло.

Сотрудники СК РФ расследуют уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество»). Бастрыкин поручил главе следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования.

