Жизнь пенсионерки превратили в «ад» в Краснодарском крае
У пенсионерки незаконно отобрали дом и похитили деньги в Краснодарском крае
Фото - © Медиасток.рф
У одинокой пенсионерки отобрали дом и похитили деньги в Краснодарском крае. Об этом в обращении к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину рассказали жители региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Запись опубликовали в соцсетях. В обращении граждане рассказали, что злоумышленники обманом отобрали дом у пенсионерки.
Жители Краснодарского края пожаловались, что обращались в полицию. Однако результата это не принесло.
Сотрудники СК РФ расследуют уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество»). Бастрыкин поручил главе следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования.
