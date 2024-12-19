Живые и мертвые тараканы: в Кемерове закрыли бар «Шашлыкоff» за антисанитарию

В Кемерове суд решил приостановить работу популярного гриль-бара «Шашлыкоff» на 20 суток из-за серьезных нарушений санитарных норм, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП региона.

Причиной для такого решения послужила проверка Роспотребнадзора, в ходе которой были обнаружены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Конкретно, в производственных помещениях нашли повреждения покрытий, а проходящие через стены коммуникации не имели герметизации. Также были зафиксированы остатки продуктов на кухонном полу.

Кроме этого, ежедневная уборка помещений не проводилась, в складских и производственных зонах, а также в раздевалке для сотрудников выявили как живых, так и мертвых тараканов.

Суд признал владельца заведения виновным в нарушении санитарных требований к организации общественного питания. Данное решение стало результатом проверки, целью которой было предотвратить распространение инфекционных заболеваний, связанных с насекомыми.

«Это „Шашлыкофф“, который находится на Демьяна Бедного, 1. Рядом с площадью Волкова», — заявил источник.