Живущий в Калифорнии россиянин рассказал о ситуации с лесными пожарами

Россиянин Егор У., проживающий в Голливуде, рассказал, что в округе Лос-Анджелес прибрежный город Малибу практически полностью уничтожен лесными пожарами, а пламя уже приблизилось к Голливудским холмам. Жители стараются не покидать свои дома из-за густого смога, повсюду витают пыль и копоть, сообщает Газета.ru .

По словам очевидца, пожары охватили весь город. В его районе всего пару часов назад загорелись Голливудские холмы, знаменитая вывеска находится неподалеку. Он собственными глазами видел, как полыхает пламя. Холмы горят, пожарные пытаются справиться с огнем, летают вертолеты, но как только они тушат один участок, тот снова вспыхивает.

«Очень сильно горят район Санта-Моника и Малибу. Последний сгорел практически весь. Сейчас Малибу уже не существует, хотя там безумно красиво, красивые пейзажи, очень дорогие дома. Хотя Малибу — это океан, даже с моей точки видно, как там сильно все горит. Все достаточно печально», — добавил Егор.

Жители надевают маски и избегают выхода на улицу. В четверг уровень загрязнения воздуха значительно превысил норму, что сделало пребывание на улице опасным. Повсюду висел густой смог, воздух приобрел коричневатый оттенок, а вокруг были пыль и копоть. Запах гари ощущался очень сильно, однако сейчас ветер стих, и ситуация немного улучшилась.

По словам Егора, в городе бушевал мощный ветер, который мешал пожарным бороться с огнем. В ряде районов до сих пор отсутствует электричество. Скорость ветра достигала 97 миль в час. Именно из-за этого урагана пожарные не могли эффективно тушить возгорания. Ветер был настолько сильным, что срывал крыши старых зданий, валил дорожные знаки и деревья. В Голливуде свет отключили в 6 утра и восстановили только к 3 часам дня. Однако в некоторых районах электричество до сих пор не вернули. Причины возгораний в Лос-Анджелесе остаются загадкой. Сначала загорелся Малибу, а затем и Пасадена, расположенная в часе езды. Есть предположения о поджогах, но подтверждений этому нет, пояснил россиянин.

Очевидец также отметил, что в городе объявлена эвакуация из-за пожаров. Паники нет. В его районе эвакуация была добровольной. Некоторые остались дома, другие отправились в шелтеры (пункты для оказания помощи — ред.). Там помогают с питанием, предоставляют ночлег и медицинскую помощь. Многие уезжают к друзьям или в убежища. Лос-Анджелес окружен огнем, и люди не знают, что делать дальше. В магазинах продукты есть, ажиотажа не наблюдается.

Жители холмов покидают свои дома, создавая пробки, а горожане сохраняют спокойствие. Сам Егор сейчас находится у друзей недалеко от Пасадены, где тоже полыхает огонь. У них готовы чемоданы для эвакуации, возможно, они отправятся в шелтер. Все активно следят за картой распространения пожаров.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес начался лесной пожар, который быстро распространился из-за ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию в районе Пасифик-Палисейдс, десятки тысяч человек покинули свои дома. Площадь возгорания, изначально составлявшая 3 кв. км, к 8 января увеличилась до 13,44 кв. км.

Эксперты AccuWeather оценили ущерб от пожаров в 57 млрд долларов. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия на всей территории Калифорнии.