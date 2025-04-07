Живого джунгарского хомячка выбросили на свалку в Кузбассе

Житель Междуреченска обнаружил на свалке клетку с живым хомяком

В Кузбассе неизвестные выбросили на свалку живого джунгарского хомяка, грызуна спас прохожий, сообщает Сiбдепо .

6 апреля житель Междуреченска сообщил в Сети о возмутительном случае жестокого обращения с животными. Неизвестные оставили клетку с маленьким зверьком возле мусорных баков.

Автор публикации, проходя мимо, увидел клетку и не смог пройти мимо беззащитного хомяка. Он забрал его к себе, проявив человечность.

Пользователи соцсетей поблагодарили мужчину за его добрый жест и выразили негодование по поводу поступка живодеров, бросивших животное умирать.