Живет на 1 «квадрате»: пенсионерка превратила свою квартиру в Кольцове в свалку

В Кольцове жительница многоквартирного дома устроила свалку в своей же квартире. По рассказам соседей, 78-летняя женщина, вероятно, страдающая психическим заболеванием, превратила свою жилплощадь в хранилище всевозможных отходов. Соседи выражают недовольство не только из-за неприятного запаха, распространяющегося из квартиры, но и из-за опасений о пожарной безопасности всего дома, сообщает Om1 Новосибирск .

«Тянется эта история уже больше 10 лет. Она начала таскать сначала всякую фанеру, какие-то доски. Говорила, что строит дачу. Мусора становилось все больше, но потом настал период затишья. Она, похоже, жила это время в квартире у сына. А с этого лета она вернулась. Она заставила в квартире все. Доступа к туалету там, естественно, нет. У нее там остался квадратный метр, где она спит. В туалет ходит там же», — рассказала соседка пенсионерки.

По ее словам, сын пенсионерки проживает за границей — либо в США, либо в Казахстане. Никто не навещает хозяйку квартиры, забитой мусором.

Жильцы говорят, что ей поставлен диагноз «шизофрения», усугубленный «синдромом Плюшкина». Ее сын знает о проблеме. В администрации сообщили, что связались с ним, но он заявил, что его мать — взрослый человек, пусть разбирается сама, добавила женщина.

Она также отметила, что пожилую соседку часто видят в заведениях общепита, где она обычно пьет чай. Вероятно, она посещает эти места из-за доступности туалета. Ночевать она приходит в свою квартиру.

Женщина рассказала о неоднократных попытках решения вопроса. 3 июня в управляющую компанию было направлено обращение, но его переадресовали в администрацию Кольцова. 24 июня жильцы направили коллективное письмо в администрацию, но там предложили обратиться в Госжилинспекцию через портал «Госуслуги». После обращения 20 августа жилищная инспекция разослала запросы в МЧС и СЭС. Однако, по словам соседки, эти учреждения ответили, что работают только с юридическими лицами.

5 ноября представители Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) посетили квартиру пенсионерки. К удивлению соседей, женщина открыла дверь и позволила осмотреть захламленное помещение. Следующий визит был назначен на 10 ноября, но в этот раз дверь не открыли. Женщина рассказала, что следующая проверка ФМБА запланирована на 26 ноября. Если пенсионерка снова не откроет дверь, агентство подаст к ней иск в суд.

