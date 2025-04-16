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Жительницу Подмосковья заставили приседать, пока из ануса не выпадут наркотики

Жительницу подмосковных Луховиц задержали полицейские, когда она прятала наркотики в своем заднем проходе. Правоохранители узнали об этом и заставили 34-летнюю даму приседать до тех пор, пока из ее промежности не выпал пакет с веществом на основе метилэфедрона, сообщает «МК: срочные новости» .

Поздней ночью женщина и ее друг ездили в лес на такси. Во время поездки иномарку Volkswagen остановили сотрудники Госавтоинспекции. Тогда патрульные заподозрили, что у пассажирки могут быть наркотики.

После остановки женщина отказалась добровольно отдавать пакет с запрещенными веществами. Тогда правоохранители сказали ей приседать, пока из ануса не выпадут спрятанные наркотики.

После нескольких приседаний из заднего отверстия гражданки выпал пакет с 0,81 грамма запрещенного вещества. Женщину задержали и отдали под суд.

В итоге жительницу Луховиц приговорили к 1 году лишения свободы условно, утверждает издание.