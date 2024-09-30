Жительницу Подмосковья убило деревом, пока она искала клюкву

Происшествие случилось днем в пятницу, 27 сентября. Женщина вместе с супругом и сестрой отправилась в лес за клюквой, но в этот момент начался сильный ветер. Стихия вырвала из земли несколько деревьев, часть из которых упала прямо на двух сестер.

На место пришлось вызывать экстренные службы. Подоспевшие спасатели смогли вытащить из западни одну женщину, но ее родственницу спасти не удалось.

Прочие детали и обстоятельства случившегося в статье не приводятся.