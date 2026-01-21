Жительницу Надыма оштрафовали за нападение на полицейского

Суд в Надыме оштрафовал местную жительницу на 55 тысяч рублей за то, что она ударила полицейского во время задержания, сообщает «Север-Пресс» .

Жительницу Надыма признали виновной в применении насилия к представителю власти. Инцидент произошел, когда женщину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции за административное правонарушение.

По данным прокуратуры ЯНАО, во время оформления протокола женщина ударила полицейского ногой, причинив ему телесное повреждение. Суд квалифицировал ее действия как применение насилия, неопасного для жизни и здоровья сотрудника полиции.

В результате суд назначил женщине штраф в размере 55 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

