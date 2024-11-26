Жительница Москвы больше не может закрыть глаза после неудачной блефаропластики

Москвичка сделала операцию на глазах на дому, что обернулось последствиями
Происшествия

Москвичка лишилась возможности полностью закрывать глаза после пластической операции, проведенной на дому. Хирург предложила сделать блефаропластику в своей квартире, заверив женщину, что все ее клиентки были довольны результатом, сообщает Telegram-канал 360.ru.

Пострадавшая Любовь рассказала, что хирург удалила избыточную кожу, что привело к вывороту века.

По ее словам, врач предложила ей домашнюю услугу, утверждая, что уже не раз проводила такие операции дома, клиенты были всегда довольны, а риски минимальны. После процедуры у женщины появились серьезные гематомы под глазами, и веки начали выворачиваться, также началось сильное слезотечение.

Любовь почувствовала, что что-то не так. Но хирург продолжала утверждать, что это нормальная реакция, и что все пройдет, а кожа подтянется. Она делала инъекции в нижние веки. Пострадавшая полагает, что это было сделано для того, чтобы успокоить ее. После всего этого врач уехала на отдых, утверждает женщина.

За операцию Любовь заплатила около 40 тысяч рублей. В другой клинике ей сказали, что требуется реконструкция нижних век. Она обратилась в полицию.