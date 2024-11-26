Жительница Москвы больше не может закрыть глаза после неудачной блефаропластики

Москвичка лишилась возможности полностью закрывать глаза после пластической операции, проведенной на дому. Хирург предложила сделать блефаропластику в своей квартире, заверив женщину, что все ее клиентки были довольны результатом, сообщает Telegram-канал 360.ru .

Пострадавшая Любовь рассказала, что хирург удалила избыточную кожу, что привело к вывороту века.

По ее словам, врач предложила ей домашнюю услугу, утверждая, что уже не раз проводила такие операции дома, клиенты были всегда довольны, а риски минимальны. После процедуры у женщины появились серьезные гематомы под глазами, и веки начали выворачиваться, также началось сильное слезотечение.

Любовь почувствовала, что что-то не так. Но хирург продолжала утверждать, что это нормальная реакция, и что все пройдет, а кожа подтянется. Она делала инъекции в нижние веки. Пострадавшая полагает, что это было сделано для того, чтобы успокоить ее. После всего этого врач уехала на отдых, утверждает женщина.

За операцию Любовь заплатила около 40 тысяч рублей. В другой клинике ей сказали, что требуется реконструкция нижних век. Она обратилась в полицию.