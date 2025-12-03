Жительница Подмосковья прятала в лифчике и штанах 312 свертков с метадоном
Фото - © Фотобанк Лори
В городском округе Электросталь сотрудники полиции задержали 44-летнюю женщину, подозреваемую в попытке сбыта наркотиков. Она уже была судима за аналогичное преступление, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль на улице Карла Маркса. За рулем транспортного средства находилась жительница Монина. В ходе личного досмотра в ее лифчике и брюках обнаружили 3 пакета с 312 свертками неизвестного вещества. Согласно данным экспертизы, в свертках находился метадон.
Предварительно, изъятые наркотики женщина должна была сбыть на территории городского округа через закладки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде заключения под стражу.
