сегодня в 09:39

Жительница Красноярского края сорвала рекламу службы в зоне СВО и получила штраф

31-летней жительнице Красноярского края Екатерине П. выписали штраф. Она сорвала плакат с рекламой службы в ВС РФ в зоне спецоперации, который был размещен на заборе частного дома, сообщает « Осторожно, новости ».

Екатерину П. признали виновной в дискредитации ВС РФ по части 1 статьи 20.3.3 КоАП России. Дело рассматривал Лесосибирский городской суд.

7 сентября девушка сорвала плакат с рекламой службы в ВС РФ. Он был размещен на заборе частного дома.

Екатерина П. порвала плакат на три части. После этого кинула его на дорогу.

Во время суда Екатерина П. признала свою вину. Ей выписали штраф на сумму 30 тыс. рублей.