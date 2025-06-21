Жительница Комсомольска рассказала о внутриутробной гибели ребенка

В Комсомольске-на-Амуре у 21-летней девушки погиб еще не родившийся ребенок. Она считает, что в трагедии виноваты врачи: они игнорировали ее жалобы во время беременности и отказались положить ее в больницу, сообщает «КомсаNews».

В разговоре с «КомсаNews» молодая женщина рассказала, что из женской консультации ее направили в Хабаровск. УЗИ показало, что у плода был нулевой диастолический кровоток в пуповинных артериях. Однако госпитализировать ее не стали — отправили домой.

«По какой-то неведомой причине врач в Хабаровске сказала, что у меня все прекрасно. <…> Хотя сама сидела на приеме и говорила, что, по идее, меня нужно госпитализировать, но срок слишком маленький, именно поэтому мне никто в больницу не положит», — поделилась она.

После возвращения в Комсомольск-на-Амуре у девушки началась рвота, тошнота, резко поднялось давление, появились сильные боли в спине. Ее госпитализировали в кардиологическое отделение больницы № 7, где врачи установили: беременность замерла на сроке чуть больше 20 недель. Кроме того, возникла угроза здоровью самой пациентки.

По словам девушки, у нее было состояние средней тяжести, появилась угревая сыпь, увеличилась печень. Позже обнаружили узел в щитовидной железе. Она до сих пор проходит лечение.

Девушка неоднократно жаловалась на самочувствие местным врачам, но те заверяли, что это нормальное течение беременности. Когда выяснилось, что ребенок погиб, медики, по ее словам, обвинили во всем саму пациентку.

«Когда написала жалобу, выставили так, что я виновата и у меня очень много сопутствующих заболеваний. <…> Скрывали результаты гистологии, отдали только потом. А главврач роддома сказала, что беременность была бесперспективной», — пояснила она.

В медучреждении также утверждали, что трагедия произошла из-за того, что девушка пропустила прием. Хотя, как она пояснила, в тот момент уже находилась в больнице и предупредила консультацию о своем отсутствии.

Сначала она хотела добиться наказания для врачей, но затем поняла, что ничего не изменить. Никто из сотрудников роддома так и не принес ей извинений.