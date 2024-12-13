Жительница Кемерова получила штраф в 15 тыс руб за комментарий в Сети

Жительница Кемерова будет оштрафована на 15 000 рублей за публикацию в Сети комментария с ложной информацией, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

По данным ведомства, событие произошло в июле 2024 года, когда в полицию поступило сообщение от представителя городской администрации. На официальной странице мэра в одной из социальных сетей был размещен комментарий, не соответствующий действительности.

В опубликованном сообщении упоминалось, что в районе улицы Сибиряков-Гвардейцев в зоне реновации в результате проведения наземных работ якобы пострадали люди.

Сотрудники Управления МВД России по г. Кемерово провели проверку по данному факту, выехав на место происшествия и установив, что информация, представленная в посте, является ложной. Вскоре полицейские выяснили, кто является автором публикации — это оказалась 43-летняя местная жительница. Она пояснила, что не была свидетелем или участником указанных событий и просто передала слухи, которые ей рассказали знакомые, отметили в ведомстве.

В настоящее время в отношении женщины полицейские составили протокол об административном правонарушении согласно ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Ей назначен штраф в размере 15 000 рублей.