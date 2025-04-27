Жительница Балашихи нашла мышиный помет в смеси для оладий из «Самоката»

Жительница Балашихи обнаружила мышиный помет в смеси для оладий, которую заказала в сервисе заказа продуктов и товаров для дома «Самокат». Компания предложила компенсацию в размере 74 рубля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

На опубликованных кадрах видно, как женщина во время замешивания обнаруживает несколько черных комочков, а затем эмоционально реагирует, поняв, что это за инородные тела.

Екатерина Б. рассказала, что заказала смесь для приготовления оладий в «Самокате» и начала готовить завтрак. В процессе замешивания заметила мышиный помет.

В службе поддержки «Самоката» Екатерине предложили скидку 10% с возможностью вернуть 74 рубля за смесь или применить скидку на следующий заказ. Также ей предложили отправить смесь на проверку. При этом жительница Балашихи планирует провести анализ самостоятельно и в понедельник обратиться в Роспотребнадзор.