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Жителям Подмосковья сообщили о пожарной обстановке в лесах на 3–5 сентября

В понедельник на территории гослесфонда Московской области произошли четыре пожара: в учебно-опытном участковом лесничестве (Московский учебно-опытный филиал ГКУ МО «Мособллес») на площади 0.2 га в 2 км от деревни Марьина Гора г. о. Пушкинский, в Туголесском участковом лесничестве (Шатурский филиал ГКУ МО «Мособллес») на площади 3.8 га в 2 км от поселка Туголесский бор г. о. Шатура, в Ступинском участковом лесничестве (филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес») на площадях 0.15 и 1 га в 0.3 км от деревни Лужники и в 4 км от г. Ступино, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

При тушении возгораний были задействованы 29 единиц техники и 57 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления.

3 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском — III класс пожарной опасности.

4 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

5 сентября на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском и Талдомском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 21-26 градусов, ночью — 11-16 градусов. Синоптики обещают безоблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.