Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за поджоги в лесах
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
2 июня на территории Гослесфонда Московской области обнаружили 1 пожар. Причина — нарушения правил пожарной безопасности гражданами, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.
С помощью системы видеомониторинга в Кудиновском участковом лесничестве Ногинского филиала «Мособллеса» в 1 км от села Балобаново Богородского г. о. был обнаружен очаг возгорания. Пожар ликвидировали 28 человек личного состава лесопожарных формирований и 9 единиц техники более 5 часов.
Причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности гражданами.
Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.
За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:
- для физических лиц — до 60 тыс. рублей;
- для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;
- для юридических лиц — до 2 млн рублей.
- лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартовал рано.
«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.